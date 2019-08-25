七大工業國集團（G7）領袖正齊聚法國大西洋岸休閒勝地比亞里茲出席峰會，法國警方今天在會場附近的西南部城市貝約納（Bayonne）動用水柱和催淚彈驅離反G7激進抗議群眾。

反資本主義運動人士、環保人士以及其他反全球化團體從19日起陸續湧往法國西南部，參與主辦單位堅稱將會是和平性質的反制高峰會。

超過9000名反G7抗議人士參與今天的最大規模示威抗議，集體遊行越過連結法國和西班牙的一座橋梁，未爆發任何事故。

但貝約納的氣氛更具敵意，數百名高呼反資本主義口號的抗議群眾未依循遊行路線，徘徊在街頭，試圖闖入市中心。部署在市內的龐大警力，豎立路障阻止他們行進。

企圖突破路障的抗議群眾與警方對峙超過一小時，在警方動用催淚彈和水柱後，憤怒的抗議群眾終於在晚間被警方驅離。有多人被捕，地方當局尚未宣布被捕人數。

規模更大的和平抗議遊行在法國濱海城鎮漢岱（Hendaye）登場，當地距離G7峰會會場比亞里茲（Biarritz）約30公里。警方估計約9000人參與，但主辦單位宣稱高達1萬5000人共襄盛舉。

在比亞里茲南方約25公里的於呂涅鎮（Urrugne）附近，昨晚爆發的警民肢體衝突造成4名員警受輕傷，有17人被捕。

由於擔心激進反資本主義團體、無政府主義者或黃背心抗議人士搞破壞，法國當局此番動員超過1萬3000名警察和憲兵維安。但示威抗議人士堅稱，他們的目標是和平抗議。

(中央社)