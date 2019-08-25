日前一名西班牙富豪帶著親友光顧爾巴尼亞一間餐廳，沒想到客人因嫌老闆服務態度差拒絕付錢，隨即開車離開。(圖/達志影像)

日前一名西班牙富豪帶著親友光顧爾巴尼亞一間餐廳，沒想到客人因嫌老闆服務態度差拒絕付錢，隨即開車離開，餐廳老闆氣不過，追車撲上擋風玻璃，一怒之下拳頭爆打擋風玻璃打裂痕，當場血染玻璃，嚇壞車上的人。

西班牙69歲電信大亨加爾東（Eugenio Galdón），與親友們一同光顧阿爾巴尼亞小鎮一家餐廳，但因為不滿服務所以拒絕付錢便走，51歲餐廳老闆科西瑪（Mihal Kokëdhima）氣不過他吃霸王餐從餐廳追到外面，直接撲上行進中的汽車引擎蓋，更以拳頭猛力爆打擋風玻璃，直到車子開了2英里（約3.2公里）之後，科西瑪才被甩下車。

車上的人用手機拍下上傳網路，許多人都覺得科西瑪行徑暴力，但也有網友護航，被吃霸王山當然會不開心，科西瑪出庭時澄清，是加爾東吃霸王餐在先，他氣不過才會人肉追車。不過阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）批評他是「野蠻人」（barbarian），並稱科西瑪的行為是該國之恥。

(中時電子報)