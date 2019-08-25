輕颱白鹿過去3小時強度略為減弱，目前中心在金門西南方海面，持續向西北西移動，金門風雨持續中。根據最新中央氣象局最新一報資料顯示，預計颱風強度未來仍有持續減弱、暴風範圍亦有稍縮小的趨勢。雖然台灣本島的陸上警報解除，但颱風外圍環流影響，短時強降雨的威脅仍在。氣象局發布豪雨特報，今日臺東縣山區有局部大雨或豪雨，雲林以南、花蓮、臺東、澎湖、金門地區及南投以北山區亦有局部大雨發生的機率，請注意，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水。

目前颱風中心位置在金門的西南方約130公里之海面上，以每小時19公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，七級風暴風半徑150公里。

陸上警戒區域：金門地區應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區域：臺灣海峽海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局發布大雨特報，颱風外圍環流影響，今日雲林以南、花蓮、臺東、澎湖、金門地區及南投以北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水。

白鹿颱風為東部帶來超驚人雨量！氣象局資料顯示，自23日0時至25日5時出現較大雨量如下：花蓮縣六十石山622毫米，臺東縣金針山618毫米，屏東縣西大武山576毫米，高雄市南天池370毫米，宜蘭縣太平山283毫米，南投縣丹大272毫米，臺中市審馬陣225毫米。

(中時電子報)