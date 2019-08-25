郭柯王23日合體，仍未鬆口是否結盟。港媒分析指出，若3人成功結盟，對藍綠基本盤將會帶來明顯衝擊，政治版圖恐會分裂重組。

據香港媒體《中評網》分析指出，「三腳督」的戰局，很多人都會拿1994年台北市長選舉、2000年大選作為舉例。不過，若2020三腳督態勢，和前面兩個案例大相逕庭。1994、2000年兩次選舉出現三腳督的本質原因是泛藍內部分裂，但郭柯王若最終成功結盟，對藍綠基本盤都會帶來明顯衝擊，政治版圖恐會分裂重組。

未來5個月台灣政壇的氛圍會是：1.郭柯王聯盟可能包裝出經濟效能、清廉務實、聯通中美的鮮明標籤，試圖將選戰主軸拉回到治理與民生領域；2.三腳督一旦塵埃落定，哪些要角帶槍投靠將成風向球，也對國民黨韓國瑜和民進黨的蔡英文形成重大挑戰。

最近一段時間泛綠小黨如雨後春筍般成立，民進黨最重要盟友時代力量分崩離析，民進黨竟去找基進黨合作推出立委參選人，綠營內部實際上仍未團結。另外，國民黨內鬥分裂的老戲碼再次上演，過去韓國瑜陣營可以將黑韓轉化成藍綠對決，激起更多支持者的力挺，但此時操作的難度卻大大增加。

郭柯王的結盟雖號稱理念結盟，卻被輿論質疑利益結盟，因此他們結盟的可行性、穩定性仍需觀察。不過可以確定的是，2020大選「三腳督」，將成為1996年以來最特殊、最詭譎的選戰。

(中時電子報)