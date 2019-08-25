@中國時報

●陸美貿易戰火速全面升級！大陸23日宣布對750億美元美國商品加徵關稅後，川普總統隨即憤而反擊，也宣布自10月1日起，對總值2500億美元大陸貨的25％現行關稅，調升至30％；原定9月1日實施、對3000億美元大陸貨加徵的10％關稅，則上調至15％。川普還稱，他「特此命令」美國企業撤出大陸，暗示有可能祭出「緊急經濟權力法」。

●香港反送中周末接力抗議行動，24日於觀塘發起「燃點香港，全民覺醒」遊行，遊行在入夜前發生警民衝突，部分示威群眾失控，在車道設路障堆物縱火、鋸斷智慧燈桿噴漆、向警方投擲磚頭、燃燒彈，期間也傳出有人在現場遭到疑似警方橡膠子彈射中左眼。晚間7點以後，狀況獲得控制，群眾大致解散。

●國民黨總統參選人韓國瑜近來遭內外夾攻，支持度明顯出現震盪。對此，國民黨選務人士強調，黨中央已完成提名程序，就不可能出現換韓，而且還會提出各種鞏固戰略，提升韓國瑜的選情。首先黨已準備成立「防火牆小組」，將韓所面臨的口水戰，乃至於黑韓的攻擊，進行分流處理，避免再讓韓一人以「來者不拒」的姿態面對所有壓力。

●韓國瑜確定代表國民黨角逐2020後，在他身邊的，不是枕戈待旦的武裝部隊，而是似分欲裂、師心自用的豬隊友，孤軍苦戰的窘境，幾乎就像1人棒球隊，既要投球，又要守備，除非韓國瑜是體力無限的美國隊長，否則，親愛的國民黨，你真認為韓國瑜有能力撐完9局嗎？

@旺報

●中美雙方採取了快速激烈的報復手段，讓貿易戰上升到前所未有的高度。繼中國宣布對美國前一波加徵關稅的反制措施後，不到半天時間，美方就祭出了更為強硬的關稅措施，美國總統川普23日在推特（Twitter）發文宣布，9月1日起將對價值3000億（美元，下同）中國進口商品加徵關稅由10%提高至15%。另外，目前已被徵收25%關稅的2500億中國商品，稅率將從10月1日起調升至30%。

●大陸23日公布了新一波對美報復措施，對原產於美國約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，對此次措施，大陸具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」24日指出，這是一次「有理、有利、有節的被迫反制」，接下來的走勢是，「美方願意好好談，中方自會相向而行。有人想要接著打，中方一定奉陪到底。」

●面對中、美兩大經濟強權「關稅戰」不斷升溫，美股在台北時間24日凌晨再度重挫。就在川普加碼對陸產品課微關稅、並「下令」美企撤出中國後，美股三大指數（道瓊、標普500、那斯達克）同步大跌，周線更是連續第4周同步收黑。其中，道瓊指數一度因市場恐慌性賣壓，盤中大跌745點，包括蘋果在內的科技股無一倖免全線下挫。

●美國與中國最近相繼針對對方輸出的商品加徵關稅，這兩大經濟強權從過去的貿易戰升級的關稅戰已成定局，這是全球股市最不願見到的情況，從周五美股慘跌的反應來看，第3季美股恐將陷在此一漩渦中難以脫身，而周一即將開市的陸、港、台股又豈能置身事外？投資人要有心理準備之餘，如何趨吉避凶，更應積極關注。

@工商時報

●中美貿易戰緊張關係瞬間升溫，台股再次面對利空衝擊。法人表示，目前台股擁有資金、政策雙重優勢，跌深反可能造就投資機會，尤其是生醫、政府基金著墨多的5G概念股、半導體，以及台商回流資金青睞的資產股，包括眾達-KY、雙鴻、農林等17檔個股，是最具避風港效應的熱點股。

●23日晚間中國在美股盤前反擊美國關稅的舉措，惹火了美國總統川普。24日清晨美股收盤後，川普立即向全球市場拋出震撼彈，宣布10月1日起，對價值2,500億美元中國輸美貨品加徵關稅稅率，從25％調高到30％；9月1日另對3,000億美元清單中部分貨品加徵的關稅稅率，從10％調高到15％。

●內政部最新公布的數據顯示，2019年上半年住宅類建造執照核發6.8萬宅，創下近十年來新高紀錄。官員分析指出，建造執照核發量增加的主要原因，是都會區的小套房成為市場主流，小坪數住宅需求增加推動建照核發量明顯上揚。

●阿根廷總統大選的前哨戰，現任馬克里總統在10月27日大選前兩個半月，8月12日所舉行總統大選的「初選投票」（primary vote）慘敗，很有可能會被中間偏左的反對黨人士取而代之。消息傳出，不只阿根廷股市匯市雙殺，連同屬右派的巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）都強調，如果主張...

(中時電子報)