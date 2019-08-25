閃電集中高球場上的樹。(摘自推特@Ryan11Alive)

高球巡迴錦標賽發生嚴重意外，在美國時間周六第3輪賽事，由於天候惡劣而出現雷擊，造成已知6位球迷受傷，包括1名兒童。當時出現兩道閃電，劈中一顆樹，炸出的碎片擊傷旁邊的球迷，所幸大家只是受傷，沒有生命危險。第3輪比賽也被迫提前結束。

下午4時17分當地亞特蘭大天候不佳比賽暫停，現場還想等到轉晴之後繼續打，結果4時45分左右閃電就下來了，而且是兩道閃電。第一時間估計4人受傷，後來增加到6人，被抬上擔架送醫。天氣預報說下午3至6時會有雷雨，「我們通常運氣很好可以躲過。」官方坦承心存僥倖所以沒有提前開賽。

NBC just showed a lightning strike out at the #TOURChampionship at East Lake that injured possibly 4. This is a slow motion shot of their coverage. Wow! 🙏 pic.twitter.com/0Z1ARb6a8q — Craig Lucie (@CraigLucie) August 24, 2019

被閃電擊中的樹。（美聯社）

第3輪的領先者是湯瑪斯(Justin Thomas, -12)、麥克羅伊(Rory McIlroy, -11)、柯普卡(Brooks Koepka, -11)，然而他們都只打到第5洞而已。有的人進度比較快，松山英樹已經打完13洞。第3輪剩餘賽事將在美國時間周日上午第4輪開打前補賽。

(中時電子報)