圖為海上颱風警報。(氣象局)

輕颱白鹿早上7時的中心位置在金門的西南方130公里附近，向西北西前進。中央氣象局表示，台灣本島則受颱風外圍影響，臺東山區有局部豪雨；雲林以南、花東、澎湖、金門，以及南投以北山區有局部大雨。連日降雨造成山區土石鬆動，容易有土石流、坍方、落石、溪水暴漲等災害。

氣象局指出，台澎金馬沿海，有較強陣風以及長浪，前往海邊活動注意安全。

氣象局資料顯示，白鹿在過去3小時強度略為減弱，中心在今天7時左右由福建省進入大陸，金門風雨持續中。預計颱風強度未來暴風範圍有稍縮小的趨勢。

截至上周五(8/23)0時至今天7時，較大雨量集中在「臺東縣金針山658毫米，花蓮縣六十石山648毫米，屏東縣西大武山582毫米，高雄市南天池394毫米，宜蘭縣太平山284毫米。。較大陣風區域：蘭嶼14級，綠島12級，大武、彭佳嶼、東吉島11級。

(中時電子報)