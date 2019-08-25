新北市長侯友宜24日來到三重力行市場，化身為一日菜販，吆喝著民眾來買菜。（吳亮賢攝）

新北市長侯友宜24日上午來到三重區力行市場，參與文化局和國際城市浪人育成協會合辦的「破譯」活動探索賽，帶著青年朋友們挑戰「青年仔逛市場」任務，侯友宜更化身賣菜郎，對著來往民眾秀出叫賣功夫，侯表示，自己是菜市場長大的小孩，菜市場不僅有濃厚人情味，更能接觸到人性、經濟、文化不同層面，掌握社會脈動。

「破譯」活動探索賽以三重、蘆洲為區域，設下多達20項的任務關卡，藉由遊戲化的體驗活動，探索生活環境和土地的故事，參賽者來自全台大學、高中在學生與社會新鮮人，共計51位。

昨日三重力行市場的「青年仔逛市場」任務中，侯友宜更化身一日菜販，帶著青年們大聲叫賣，來往民眾也相當捧場，更有人一口氣買了10斤的青菜。

侯友宜表示，因為家裡在市場賣肉，從小就學會很多擺設商品與叫賣的技巧，在市場做生意是門很深的學問，能接觸到人性、經濟、文化等不同層面，因此菜市場就是最容易掌握社會脈動的地方。

文化局指出，「青年仔逛市場」是首次和國際城市浪人育成協會共同舉辦的活動任務，帶領青年跨出舒適圈、開闊視野，接觸更多元的議題。

文化局長蔡佳芬表示，相較於文史資料的靜態陳列，透過「破譯」活動，讓青年主動探索周遭的人事物，藉由多元交流和互動，激發出更多地方文化的創意與發想。

(中時 )