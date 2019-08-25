國民黨2020總統提名人韓國瑜近期可說是頭尾兩頭燒，黨內和外界都不斷有異音醞釀「換瑜」。對此，國民黨輔選人士稱「換瑜」不可能，若連公正的初選都可換人，以後不必辦初選了。畢竟韓飽受攻擊仍穩住基本面。就像股票經過金融海嘯等事件已經探底，只要有利多，回升速度就很快。此外，國民黨也正在集結挺韓大部隊，用實際行動來闢謠。

綜合台灣媒體報導，輔選人士今透露，韓國瑜黨內面臨鴻海創辦人郭台銘和前立法院長王金平可能與台北市長柯文哲組隊結盟的壓力，外部又得面對民進黨的與論轟炸，在多方夾擊下韓的民調雖下滑不少，但仍維持住基本盤實屬不易。

輔選人士舉例，這些事件就像是長麻疹，一次就免疫，總統參選人本就要經過測試，若經過種種攻擊，還能維持一定支持度。就像股票經過金融海嘯等事件已經探底，跌也跌不下去了，穩住基本面，之後只要有利多，回升的速度就很快。該人士也表示，雖外部、內部的確都沒有樂觀的條件，但還有時間，也沒有那麼悲觀。

而未來的下鄉行程，輔選人士說，韓國瑜延續動員的能量，黨中央和幕僚則將幫助韓國瑜將行程與政策、願景結合，「並且會幫助韓進行新聞包裝，否則拜10間廟談的內容都一樣、沒有新聞性十分可惜」。

國民黨也將助韓陣營「轉守為攻」，調整腳步和競選節奏，輔選人士指出，黨中央的文宣體系，將加強檢視總統蔡英文執政政績，組織部門則按照既有的節奏，進行輔選、助選，目前各個後援會也都在著手成立。

至於近日韓國瑜因快言快語可能有失言之虞，黨中央內部也策劃成立「防火牆小組」，內部開會建議韓國瑜未來只針對「總統級」問題做回應，也就是蔡英文講什麼，韓國瑜若認為不對則要反駁，但若是「蘇貞昌以下」等提問，就不必回應。他強調，競選絕對不是愛與包容，總統候選人綜觀整體且原則性的議題。

據了解，韓國瑜陣營的選戰架構，主要可分為競選總部、國政顧問團及黨中央三條軸線。本月初，台中張清堂、顏清標兩位台中紅黑派「龍頭」更親自壓陣，率領30位議員南下表態挺韓。

讓人意外的是，原先今日台中公開拜廟行程(已取消)，還安排了台中市長盧秀燕與韓國瑜兩人會面，足見台中藍軍展大團結挺韓的情形。

且在選辦部分，近來韓營又新增兩位分別具有陸戰、空戰實力的生力軍，包括台中黑派領袖顏清標之子、國民黨立委顏寬恒將出任韓的中部競選辦公室副執行長，台南市黨部主委謝龍介則將擔綱南辦副執行長一職，正式進駐韓的選戰團隊運作。

此外，彰化縣議長謝典霖也在本周三(21日)率領彰化議員到高雄考察，以具體行動支持韓國瑜。並在晚宴期間，初選「力挺郭台銘」的「高雄市副議長陸淑美也在現場呼籲眾人團結支持韓國瑜」。

而在黨內初選時，扮演韓「陸軍總司令」角色的前花蓮縣長傅崑萁、前台北縣長周錫瑋兩人，更是已經將宜花東地區跑過一輪。而宜蘭地區，外界認為婉拒接任韓地方競總主委的宜蘭縣長林姿妙，其實也早已於本月中旬在傅、周兩人拜會懇託下，允諾出任韓的宜蘭主委。

(中時電子報)