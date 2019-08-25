鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平正日前首度公開合體，傳出郭有意向國民黨主席吳敦義「報備參選」，與黨籍總統參選人韓國瑜一決勝負。對此傳聞，吳敦義受訪時未駁斥，並回應「這個就要傷腦筋了」，引發議論。台北市議員王世堅上節目提及，民進黨若有人敢「報備參選」，大概就被基層「滅屍」了。自由作家洛杉基則感嘆表示，這種自殘式的「弱雞」政黨，還能在「割喉割到斷」的殘酷選舉戰爭中存活嗎？

郭台銘近日傳出有意向吳敦義「報備參選」，吳敦義聽聞後並未駁斥，而是回應「呵呵呵……這個就要傷腦筋了」，「如果是單一選區，（國民黨）又提名了韓國瑜同志競選總統，又報備核准，我覺得要傷腦筋一下。」吳接著被問及「所以郭台銘報備參選有可能嗎？你會批准嗎？」吳敦義遲疑數秒，才緩緩回應「你不要問我這麼難的問題好不好？」

王世堅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》痛批吳敦義應被好好檢討。王世堅也提及，若這件事發生在民進黨，「任何人在現在，我們黨初選提名後，誰說他要『報備參選總統』，『報』字還沒出口，大概就被基層把他滅屍了」。

對此，自由作家洛杉基在臉書感嘆表示，就這麼簡單的道理，為何郭台銘、他的支持者、國民黨高層不懂？藍營浩蕩的「菁英」群們，竟然比不上一個他們瞧不起的王世堅懂道理？他指出，若民主政黨經過選舉機制，推出人選，竟還有人不服，藉口「初選機制不公平」，所以可以「報備參選」，黨高層竟然也不敢阻止，只敢說「傷腦筋」。乾脆從今年開始，取消所有的「初選機制」，因為只要有初選，就一定有人會落選，也就一定有人批評不公平！

洛杉基直言，沒有黨規、黨章的黨，根本就不是「民主政黨」，根本就是由一群短視短利政客結合而成的烏合之眾，還有組黨的必要嗎？這個黨還有存在的需要嗎？一個鬆散無組織的政黨，打得過最會選舉的民進黨嗎？物競天擇，這種自殘式的「弱雞」政黨，還能在「割喉割到斷」的殘酷選舉戰爭中存活嗎？

(中時電子報)