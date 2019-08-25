周六（24日）觀塘遊行中，有示威者偏離遊行路線，與香港警方爆發衝突。警方的催淚彈、海綿彈、胡椒彈橫飛，激進示威者扔擲磚頭外，也拋出多枚汽油彈，造成逾十人受傷，包括記者。香港警方嚴厲譴責示威者堵路、破壞燈柱及襲擊警察等行為，全日共拘捕警19名男子及10名女子，年齡介乎17至52歲，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。

港媒《香港01》報導，香港警方今日（25日）凌晨3時表示，觀塘區舉行的公眾遊行發出不反對通知書，部分激進示威者偏離遊行路線，下午約2時起，大批示威者集結在觀塘偉業街、海濱道和常悅道一帶，並用水馬、竹枝等雜物設置路障，阻塞交通；激進示威者在觀塘常悅道以電鋸破壞多條智慧燈柱，嚴重威脅在場人士及道路使用者的安全；示威者又向警務人員投擲硬物及汽油彈，損毀警車，還造成記者腳部受傷。

香港警方稱，晚上約8時起，示威者轉至黃大仙及深水埗集結，以雜物阻塞多條道路，包括龍翔道、欽洲街等，並用鐳射光線照向警務人員，向警方防線投擲磚頭及硬物，當中在深水埗區，「有暴力示威者與在場其他人士發生衝突，並互相推撞」。

警方稱因應現場情況，已多次發出警告，但示威者未有理會，警方遂於觀塘、黃大仙及深水埗進行驅散行動，稱使用適當的武力制止示威者的暴力行為。

在一整天的事件中，警方共拘捕19名男子及10名女子，年齡在17歲至52歲之間，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。

警方嚴厲譴責示威者破壞社會安寧的行為，當局稱一向尊重市民表達訴求的自由及權利，也一直協助市民進行和平的遊行集會，警方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為、危害在場人士的人身安全時，才使用相應武力加以制止，阻止事件惡化，呼籲示威者在進行公眾活動時要保持和平、理性及非暴力的態度，共同維持公眾安全及社會秩序。

(中時 )