20190824中天新聞 突擊檢查高市防災 蘇貞昌call out韓國瑜138秒

行政院長蘇貞昌24日「突擊」打視訊電話給高雄市長韓國瑜了解防災準備狀況，未料蘇揆竟搞烏龍問「三民撤離了嗎？」不知是口誤，還是搞不清楚狀況。由於三民區在高雄市區，機關學校眾多，交通發達，高雄車站也位於此區。網友酸爆「如果院長要韓市長遷離三民區，我想應該整個高雄都要遷離了。」

蘇貞昌24日「突擊」打視訊電話給高雄市長韓國瑜，蘇揆提問，「高雄市因為山區尤其易淹水地區，包括林園、永安、彌陀、三民那些地區有撤離嗎？」但蘇揆疑似說太快口誤，因為林園、永安、彌陀皆在海線，而非山區，至於「三民」則是在高雄市區境內，根本沒有達到需要撤離的程度。

倘若蘇揆指的是，原高雄縣的三民鄉（2010年12月25日，高雄市、高雄縣合併改制後，更名為那瑪夏區）或許沒有疑慮。但他舉例的其他行政區，近年來也幾乎沒有撤離案例，關心的地方可能放錯重點。

「韓國瑜後援會」有網友狂酸「報告院長，高雄三民鄉已經更名為那瑪夏區，如果院長要韓市長遷離三民區，我想應該整個高雄都要遷離了~#別人吃麵你在喊燒#請院長認清台灣地圖好嗎？」

網友留言「如果連三民區都要撤，那整個高雄都淹沒了，輸真慘」、「這不是草包，什麼才是草包。選舉輸了20多萬票，竟然高升且頤指氣使的佻侃總統後選人，這在民主先進國家，根本是不可能發生的事情，我的老天鵝！」、「 林園、永安、彌陀是山區嗎？請院長看看地圖做做功課吧！」、「光頭昌用心點啦，連行政區都不知道，還想酸人，看來你真的太嫩了」、「 搞不清楚的怨長」

有網友狂酸「報告院長，高雄三民鄉已經更名為那瑪夏區，如果院長要韓市長遷離三民區，我想應該整個高雄都要遷離了~#別人吃麵你在喊燒#請院長認清台灣地圖好嗎？」(韓國瑜後援會)

(中時電子報)