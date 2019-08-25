桃園市立法委員第五選區近20年來，一直維持著藍大於綠的狀態，包括國民黨籍幾任市長在龍潭平鎮，都囊括不少鐵藍票，這也成了綠營長期以來的艱困險區，從幾任多為徵召可見端倪。

第五選區為藍營勝率極高的戰區，導致每屆黨內初選時，競爭異常激烈，今年就有現任立委呂玉玲、市議員黃敬平與舒翠玲3人進行民調，最終由呂玉玲以超過4成的支持率出線。

相較國民黨初選激烈，民進黨多為徵召，往年皆是不到最後關頭不推出人選，顯見第五選區之於民進黨為艱困選區。此次綠營由不分區立委蔣絜安披掛上陣，近來她勤跑基層，不放棄任何露臉機會，誓言拚出好成績。地方上則認為民進黨戰術主打衝高政黨票，以增加不分區立委席次。

不過藍營長期穩固經營、得票率高，主要原因主要為龍潭平鎮地區鐵藍族眾多，尤其平鎮地區靠近中壢有不少眷村，選民結構多為長期支持國民黨的死忠鐵粉，其他政黨要翻轉第五選區恐非易事。

近幾次選舉，第五選區投票率落在近6成，首投族逐漸浮上檯面，但歸納各政黨得票趨勢，藍營仍相當穩固。此次表態參選的有國民黨呂玉玲、民進黨蔣絜安、國會政黨聯盟張誠以及綠黨歐陽霆，競爭十足激烈。

(中時 )