美國男籃24日在熱身賽爆冷以94比98不敵地主澳洲，不僅中止國際賽78連勝，也是美國男籃史上首次在澳洲大陸輸球，美國男籃總教練帕波維奇表示，沒有人能夠永遠贏球，澳洲給美國男籃好好上了一課，告訴他們熱身賽的真正意義！

「你可以從失敗當中學到很多東西，我們都要習慣輸球或贏球，在過去12年中，美國隊已經有些不同了，過去都在贏球，希望我們可以重新回到贏球軌道上，」帕波維奇說，「澳洲真的給我們上了一課，我們應要習慣，且從中學到東西。」

帕波維奇強調，輸球代表美國男籃需要更好發揮，這就是衡量標準，沒有人可以永遠贏球，「我們擁有一群非常努力的傢伙，就像我說的，必須彼此了解且熟悉戰術，無論發生什麼都可以處理，我們每天都在努力變得更好，且繼續前進。」

「我們全場攻下94分，這已經非常好了，但我們沒有依照我們方式去防守，對我們來說，我們必須成為一支防守優異與保護籃板的球隊，」帕波維奇表示，「你必須表揚澳洲，他們很有競爭力，正如我上場賽後說過，米爾斯是討厭鬼！」

(中時電子報)