反修訂《逃犯條例》爭議持續，今天周日（25日）將舉行荃葵青遊行，港媒《香港01》報導，港鐵管理層擔憂示威者一旦包圍車站，屆時無法即時控制情況，港鐵有很大機會再採取如同昨天的封站措施，暫停及關閉荃灣線部分車站。

港鐵昨天早上10點多宣布，因應觀塘下午有遊行，由中午12時起暫停觀塘線彩虹站至調景嶺站，共七個站的列車服務；同時封閉九龍灣站至藍田站，僅觀塘線彩虹站（往黃埔方站）至黃埔站維持正常服務，相排安排持續近12小時，至晚上11時45分才恢復全線列車服務，並重開相關車站。

上述安排引起大批市民不滿，有示威者在觀塘站阻止關門，有市民就張貼寫有字句的乘客意見書，貼在客務中心玻璃窗外以示不滿等，惟港鐵未有派員見傳媒解釋原因。

￼港鐵曾向媒體解釋，經檢討過去數星期公眾活動情況，並進行仔細風險評估，與警方及運輸署商討後，考慮到員工、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站。

據了解，港鐵雖然在8月23日晚上取得高等法院批出的臨時禁制令，但管理層仍然擔心，示威者一旦再次包圍車站，其人數眾多會危害前線職員及乘客安全；加上近日已有前線員工強烈表達執行職務期間，人身安全受威脅，擔心發起罷工行動，遂宣布暫停列車運作。

消息透露，政府多個部門包括運輸及房屋局、運輸署、警務處以及公共交通承辦商，近日就公眾活動每日都開會商討。據悉，今次罕有暫停七個車站的列車服務，是港鐵主動建議，並經過多個政府部門首肯才拍板。

運房局曾指，港鐵因應最近有市民多次故意破壞車站內設施，影響車務正常運作，以及滋擾其他乘客的情況，與政府部門（包括運輸及房屋局、運輸署及警務處）重新作出全面檢視及仔細的風險評估，同意港鐵公司主動採取措施，關閉部分車站，以保障乘客及員工安全，以至防止車站設施被破壞。

(中時 )