2019美網即將開打，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)最受看好，他除了球技高超還是硬地之王。然而近來火速竄升的小將麥維德夫(Daniil Medvedev)已經殺到世界排名第5，成為俄羅斯第一高手。麥維德夫日前才於辛辛那提大師賽擊敗喬帥奪冠，被視為3巨頭的心腹大患。

麥維德夫身高198公分，速度不算很快，體重83公斤的力量也不強。打硬地最需要的這兩樣，麥維德夫卻什麼都沒有。「我的打法是持久戰，等待對手比我先製造非受迫失誤，就算每一分要打到50球都沒關係。」他體力其實也普通，對戰喬帥的時候好幾次他都累到幾乎放棄，最後是靠意志力苦撐下來。

「心理因素影響更大，我練習時都是在練這個。追逐對手打出的每一球，保持自己不要失誤。」麥維德夫的打法偏重防守，被媒體形容「守備的領域和羅馬帝國一樣大」，接近昔日的英國天王莫瑞(Andy Murray)。莫瑞被譽為當代最優秀的防守反擊高手，球技比麥維德夫更全面體力也更好。

俄羅斯人多半對硬地拿手，上月麥維德夫在硬地的羅傑斯盃一路殺到決賽，碰到納達爾(Rafael Nadal)才敗陣，而且被打得很慘。納達爾擁有近乎無限的體力，不怕麥維德夫的持久戰術。

這次美網的媒體對麥維德夫期望很高，他亦是奪冠熱門第4位，在硬地上可能是當今的「第4位天王」了，因為另一位猛將提姆(Dominic Thiem)的專長在紅土。今年23歲的麥維德夫是個不愛吹牛的人，他期許只要打到8強就滿意了。

(中時電子報)