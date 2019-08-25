美國總統川普不改商人本色，24日啟程前往法國參加G7峰會前，才威脅要對法國紅酒課稅，當天才抵達當地，就稱和法國總統馬克宏「關係特別」，試圖緩和兩人間的複雜關係。

美國總統川普24日抵達法國準備參加G7峰會，峰會開始前他與法國總統馬克宏進行午餐會談，稱與馬克宏關係特別。

美國福斯新聞（Fox News）報導，川普昨（24）日抵達法國比亞里茲（Biarritz）後先與馬克宏進行午餐會談，他坐在馬克宏對面對著記者說，「我很愛法國紅酒。」他稱自己和馬克宏有很多共通點，「我們成為朋友已經很長一段時間，每隔一段時間就會（碰面），不常，但是我們相處得很好，我們有很好的關係，我可以說是一種特殊的關係。」

法國最近對包括谷歌（Google）在內的美國企業開徵科技稅，抨擊他們在法國做生意卻未繳稅，針對此舉，川普回擊「非常不公平」，並嗆聲要對法國紅酒開徵葡萄酒稅，「我們會用他們前所未見的方式對他們的葡萄酒課稅。」

《紐約時報》（New York Times）報導，儘管川普試圖緩解和馬克宏之間的矛盾，但是他的政府官員仍一邊批評法國友人，尤其他們抱怨此次G7峰會聚焦的議題多屬於「利基議題」，而非如今世界各國都要面對的全球經濟挑戰。

多位美國資深官員抨擊，此次G7議程聚焦氣候變遷、薪資、性別平等等議題，根本是為了取悅法國國內選民，並且會凸顯和華府之間的衝突，他們也控訴法國官員忽視美國提出希望聚焦國家安全、迫在眉睫的經濟放緩問題。川普前往法國同時，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也在《華爾街日報》（The Wall Street Journal）撰文，砲轟法國根本是想讓G7在這些核心經濟議題上沉默。

川普剛上任美國總統時，曾一度和馬克宏發展出能為對方撥掉頭皮屑的兄弟情，不過隨著雙方在氣候變遷、伊朗核協議等議題上出現分歧，兄弟情誼也愈來愈回不去了。

福斯新聞說，川普此趟法國行相當棘手，他過去不只和馬克宏有過爭執，和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）也都有嫌隙。去年G7峰會結束前，與會各國元首都已就聯合公報內容達成共識，唯獨川普拒絕簽名。

(中時電子報)