蔡英文在臉書感謝軍公教同仁對改革的支持和諒解，並對大家承受的不便與造成的困擾，表達誠摯的歉意。(擷取自蔡英文臉書)

大法官會議針對年金改革做出大部分合憲解釋，總統蔡英文則透過臉書表示，她要再一次謝謝軍公教同仁對改革的支持和諒解，也要對大家承受的不便與造成的困擾，表達誠摯的歉意。對此，前國民黨立委孫大千點出蔡應清楚解釋的六大問題。然而，有網友回文表示「不用謝，妳的謝值不了一毛錢」。

司法院大法官會議針對年金改革做出三項解釋文，對此，蔡日前發文指出，年金改革在經歷了這麼多年的討論與爭論後，塵埃終於落定。僅管過程中難免衝突與爭執，但也因為社會的支持和體諒，讓所有現職和退休的軍公教人員，再也不必擔心退撫基金破產，每個人都可以擁有穩定的退休生活保障，世世代代領得到，長長久久領到老。蔡也再一次謝謝軍公教同仁對改革的支持和諒解，並對大家承受的不便與造成的困擾，表達誠摯的歉意。她說因為許多人的共同付出，過去政府沒有解決的年金破產危機，所幸能及時懸崖勒馬，「風雨會過去，我們將一起迎向更永續、更美好的社會」。

對此，孫大千在臉書提及，針對年金改革，蔡應該清楚解釋的幾個問題。首先，政府對人民所做出的承諾與保證，是不是可以隨意更改？人民以後還有什麼事可以相信政府呢？二、退休年金的財務結構出現問題，是投保人的責任？還是政府經營不善的責任？三、推動年金改革，政府為什麼不首先要求自己改善營運方式，提升投資報酬率？反而是直接大砍投保人應有的福利呢？

第四點，方向錯誤的年金改革是否會造成現任及退休軍公教警消同仁大幅緊縮消費，進而衝擊國內已經相當慘淡的內需市場呢？五、蔡英文大幅刪減政府對於退休同仁所承諾的退休金，然後再虛偽的宣示「每個人都可以擁有穩定的退休生活保障，世世代代領得到，長長久久領到老。」聽到這樣的鬼話，不會噁心到想吐嗎？六、政府現在的作為，和一家因為經營不善而把保單給付縮水的保險公司又有什麼兩樣呢？

網友也回文諷刺表示「不用謝，妳的謝值不了一毛錢」、「到了選舉又來講假的了」、「本來就可以領到老，問題是領多少？比先前承諾的砍多少？」、「爭功諉過，滿口謊言」、「詐騙集團」。

(中時電子報)