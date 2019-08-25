火箭「大鬍子」哈登的後側步跳投，幾乎已經是整個NBA無人能擋的進攻武器之一，沒想到竟然還可繼續進化，因為透過一段哈登打野球的影片，可以清楚看出他竟然使出後撤步金雞獨立三分球，這球還空心命中，這到底要怎麼防守？

「我一直都在試著變得更有創造力，」哈登接受《ESPN》訪問表示，「也努力讓自己變得更好，無論是籃球、生活還是生意方面。我一直努力產生影響力，關於籃球，你必須更有創造力，這是我在NBA第11年，我絕對不想維持現狀。」

哈登強調自己還沒信心能在正式球賽完成這個動作，這卻是他的新目標，「我正在努力練習，你知道喬丹的招牌是後仰跳投，諾維茲基有他的金雞獨立跳投，賈霸有他的天勾，我希望我的後撤步投籃，能跟那些經典動作一起永遠流傳下去。」

「所以當我到各國訪問時，聽到小孩子告訴我，『嘿！哈登，我能後撤步投籃。』這讓我很開心，」哈登說，「這是我身為一個創造者與創新者，用自己方式替後人鋪路，當我還是小孩子，這是我的夢想，如今夢想成真了，這真的很酷。」

(中時電子報)