第11號颱風白鹿今（25）日7時左右進入大陸福建省，中央氣象局8時半解除金門陸上颱風警報，預估11時半可望解除海上颱風警報。氣象局表示，今日台灣沿海及金門、澎湖仍有較強陣風及長浪，並受颱風外圍環流影響，台東山區仍有局部性豪雨，台南以南及金、澎亦有局部性大雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，目前金門、澎湖及基隆北海岸仍有9級強陣風，本島東半部也有7到8級強陣風，南部有6級強陣風，隨著颱風向西移動，強陣風會舒緩，但今天沿海及金門、澎湖仍有較強陣風。台灣附近海域也有長浪現象。

此外，目前降雨已趨緩和，但受颱風外圍環流影響，今日無論是外圍環流降雨或午後陣雨，若有較強對流雲系移入就有較強雨勢，故氣象局持續發布豪大雨特報，台東山區有局部性豪雨，花東地區及台南以南、金門、澎湖亦有局部性大雨。

伍婉華指出，昨晚至今晨由於颱風經過，大台北地區在偏東風、東南風過程中有較強陣風出現，斷續有8到9級強陣風；因今日沿海仍有較強陣風及長浪，山區雨量從昨日至今日也已累積很多，故提醒民眾外出須特別留意。

伍婉華表示，颱風離開以後，在偏南風向影響之下，明天恆春及台東地區斷續有短暫陣雨，其他地區則轉為午後雷陣雨型態；周二、周三降雨更緩和，雖然在恆春及東南部地區仍斷續有降雨，但午後陣雨將在偏山區發生。

週四要看大氣環境變化，周四在南部有低壓經過情況下，南部、東南部有短暫降雨，其他各地則為午後陣雨；未來可能有低壓接進南方海面，但仍需持續觀察。

金門「白鹿」陸警解除 東、南部持續豪大雨特報

(中時 )