歐洲理事主席圖斯克今天表示，在巴西亞馬遜雨林大火不滅下，難以想像歐洲聯盟（EU）國家會批准通過和南美南方共同市場（Mercosur）的自由貿易協議。

圖斯克（Donald Tusk）今天在南法比亞里茲（Biarritz）出席七大工業國集團（G7）集團峰會告訴媒體，歐盟「支持歐盟-南方共同市場協議」。

但「由於巴西政府任憑地球之肺遭到破壞，難以想像歐洲國家批准（貿易協議）的過程會順利」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，G7應該召開緊急會議，商討亞馬遜雨林大火問題，帶頭對巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）施壓。

馬克宏和愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）雙雙揚言將杯葛歐盟和拉丁美洲貿易集團南方共同市場的貿易協定。南方共同市場成員國包括阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭。

然而和南美關係密切的馬德里當局今天表示，西班牙不支持杯葛貿易協議的舉動。

英國首相強生（Boris Johnson）今天也表示，全球貿易問題已經夠多，「不願」再看到歐洲國家因為巴西的緣故而取消雙邊的關鍵協定。

強生說，他對亞馬遜森林大火感到「震驚」，並表示英國已準備好協助「撲滅森林大火，以保護棲息地和生物多樣化」。

強生也質疑馬克宏和愛爾蘭總理瓦拉德卡揚言杯葛歐盟和南方共同市場之間貿易協議的動機。

「我想我們必須瞭解一下這個決策下潛藏的商業考量。」

亞馬遜雨林是全球面積最大的雨林，主要位於巴西，雨林火勢延燒，引發全球憤怒，也成為G7峰會關切的主要議題。

官方數據顯示，巴西亞馬遜雨林今年來已通報超過7萬8383起大火，創下2013年以來最高紀錄。當地為了農牧業而在連月乾旱期間焚燒整地的作法，加劇了亞馬遜雨林大火問題。

(中央社)