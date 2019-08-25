劉瑩惟在臉書公布快樂嬤過世消息，粉絲不捨。（照片來源：《6YingWei快樂姐》臉書粉絲專頁）

快樂嬤教大家做阿公愛的「東坡肉」

全球首位每天上傳影片的最老YouTuber，「快樂嬤」劉張秀過世了！她的孫女劉瑩惟昨（24日）晚在臉書公布這個令人傷心的消息，短短12小時已湧入2.5萬人上網哀悼，感謝快樂嬤留給世人許多快樂與珍貴的回憶。

劉張秀與劉瑩惟這對嬤孫，從2017年4月起開始在「6YingWei快樂姐」臉書粉絲專頁，連續上傳影片90天、招募15萬YouTube訂閱者。

之後，阿嬤走在路上有人要求合照，到醫院被認出，連香港都有紛絲。失智症協會找她代言公益活動，宏碁集團創辦人施振榮Stan哥特別南下合拍搞笑影片，最後更吸引日本網紅公司Arigato跨海簽下這對祖孫的經紀約。

「阿嬤死了 在一個風雨交加的夜 她真真實實的離開了我們 再也不會回來」劉瑩惟在臉書公布這個令人傷心的消息。

「從今以後 再也沒有一起的中秋節 等不到約好了遊台灣 那些阿嬤曾經的想要藍圖與夢想，未來以後已經再也都不重要 沒有機會可以完成 好多好多的來不及成為我的痛苦 壓在我的心上 每天提醒著我不斷悔恨 不住哭泣」。

「當我選擇將這個消息告訴你們 那也就意味著 將會有很多人跟我一樣 睡著乾了又溼，溼了又溼的枕頭入眠」

快樂姊也感謝所有支持者：「走在路上叫著阿嬤阿嬤的每一個人 都帶給我的阿嬤幸福與快樂 有你們的每一天 都是阿嬤最歡樂的一天 謝謝你們 陪伴著我們 走到了今天」。

眾多網友更是紛紛留言：「謝謝66阿嬤帶給我們那麼多快樂的時光，每次看到影片，都彷彿自己在跟長輩講話，阿嬤的真實與智慧會永遠留存在我們心中，阿嬤一路好走。」；

「阿嬤一定很開心擁有你這個寶貝，讓她在人生的故事寫下美好的回憶，66謝謝有妳，謝謝有阿嬤。」；

「每次看到阿嬤的影片 真的都很開心 發自內心的那種。謝謝阿嬤 我會很想很想你的⋯」。

(中時電子報)