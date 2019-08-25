孫驍驍遭爆是霸凌助理女星。(圖／翻攝自微博)

大陸綜藝節目《各位遊客請注意》，找來張雨綺、黃宗澤、陳學冬、歐陽娜娜、鍾楚曦擔任固定嘉賓，和素人一起組團旅遊，最新一集節目中，曾擔任明星助理的素人楊璐爆某女星黑料，播出後引起熱議，網友也循線揪出該女星就是孫驍驍，不過她透過公司否認了。

楊璐透露曾擔任某女星助理，常無緣無故被罵，因為她怕黑，在外面住飯店時，竟逼他睡在浴缸、走廊等，還會拍下照片PO朋友圈嘲笑，甚至曾被丟包在高速公路上，還用他的臉來練習化妝等，讓他已分不清楚做什麼才是對的。

而當時的楊璐才剛進社會，卻碰到女星種種侮辱行徑，讓他覺得自尊被踐踏，雖然已事隔7年，現在回想起仍淚崩，坦承：「她踐踏了我的善良和人格，你說我恨她嗎？我很恨她，因為確實她讓我有心理上的陰影。」節目播出後，網友循線找出該女星就是孫驍驍。

不過孫驍驍經紀公司跳出回應，「我們剛才求證過藝人，她從來沒有要求任何助理做過這些事情。」雖然她否認霸凌一事，仍引起正反兩派討論，有人覺得她人品太差，「誰都不會大方承認吧」、「沒要求過，但命令過是吧」，也有人認為「清者自清，沒做過的為什麼要認？」、「這個會不會是節目組的炒作呀？」

(中時電子報)