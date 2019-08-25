F-16V戰機

華府已宣佈，將以80億美元（近2,505億台幣）的代價，軍售台灣66架F-16V戰機。在對岸日益強大的政經與軍事影響力下，雖然只剩美國願意公開軍售台灣，但也不是照單全收。

日裔美籍防務專家溝上（Kyle Mizokami）在FOXTROT ALPHA網上指出，除了F-16V外，相關軍售案還包括75具發動機、安全數位通訊系統、雷達、全球定位系統導航裝置、電子反制系統，任務電腦與M61火神式（Vulcan）機砲。換句話說，每架戰機都有9種備件，以及零星的地面支援裝備。

F-16自1970年代末就開始生產，至今製造了超過4,600架，全球有近30個國家都是用戶，而70批次的F-16V是最新版。其中最顯著的升級，就是APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」系統，而這納入了F-22與F-35戰機的雷達技術，並具備一次追蹤多達20個目標的能力。

(中時電子報)