高雄市長韓國瑜近日民調下滑現危機，但政治大學政治學系副教授、選舉研究中心副研究員俞振華表示，雖然總統蔡英文炒作兩岸議題對民調有效果，但歷次大選調查可以發現，選民始終認為「經濟」是大選最重要的議題，很討厭蔡的這一塊其實很穩固，而且為數不少。

據《中評社》報導，政治大學政治學系副教授俞振華是美國哥倫比亞大學博士，專長民調、選舉與投票行為、政策分析及美國政治。 他表示，民進黨在選舉時強調「國安」議題也不是第一次了，去年縣市九合一就強調「國安」，只是地方選舉影響效果小。

總統大選雖然「國安」確實是個議題，但俞振華說，歷次調查發現，兩岸「國安」議題和「經濟」議題相比，選民仍始終認為「經濟」是大選最重要的議題。

他指出，這次大選調查選民關注的議題，認為經濟發展議題重要的超過兩成，認為兩岸較重要的只有一成，其他如環保、社福等議題都半成、甚至半成不到，所以「國安」議題能否壓倒經濟發展議題，過去沒發生過，但也不敢說不會。

這次因香港反送中有外溢性，俞振華認為，選民關注的議題這次會不會變不一定，但有一個現象，民調一直都顯示，很討厭蔡這一塊其實很穩固，所以香港議題對中間選民、淺藍、淺綠有效，但「有一群人不管發生何事，都認為非換蔡不可，而且這群人為數不少」。

俞振華認為，國民黨面對香港的問題沒什麼反應，因為這議題只能守，根本無法進攻，對於40歲以下的年輕選票，國民黨沒進攻的能力；支持國民黨的人大多知道台灣與香港根本不同，不需要過度關心。另外有老一輩的人認為，香港人過去看不起台灣，所以香港現在被打壓也只是剛好而已，關台灣屁事，這些人以年紀大的「鐵杆深藍」居多，就算國民黨不講話，也不會流失選票。

至於第三政黨在台灣難已長期生存，但俞振華說，台灣地域性差異模糊，沒有深仇大恨、或制度差異，勉強說南部是農業縣，但南北都市化差距小，不像其他國家有很明顯的地域、文化、種族差異。統獨是建構出來的差異，非實質上的差異，因為兩邊都看不到統或獨的一天，諸多因素都沒辦法讓第三勢力有明確的訴求，尤其藍綠兩大黨都把很多問題的能量吸走了，第三勢力找不到不會被兩大黨吸走的議題。

(中時電子報)