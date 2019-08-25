民進黨立委劉世芳競選連任高雄市第三區（左營、楠梓）立委，其對手是國民黨立委黃昭順。此區域早年是藍軍的鐵票區，但劉世芳在2016年選舉拿下過半選票，實力不容小覷。

劉世芳是菊系人馬，長年深耕高雄，她在2016年立委選舉獲得10萬2255票，得票率53.5％；臨危受命的國民黨參選人張顯耀獲7萬3792票，得票率38.61％。

楠梓區是加工區，左營區則有軍營、眷村，軍公教比例很大。劉世芳昔日靠著勤跑基層，對於中油社區與眷村人口老化問題，她提出「作夥呷百二」訴求，讓老人家中午共餐，在地老化並避免獨老。獲得許多退伍軍人與當地銀髮族、民眾的支持。

目前，藍綠陷入膠著的白熱化階段，劉世芳曾經自嘲，她和香蕉煎餅廣德家一樣，受到許多網路霸凌。今年7月，廣德家到劉世芳位於左營的服務處義賣煎餅，許多民眾到場力挺。

劉世芳致力眷村發展與文化保留，總統府祕書長陳菊曾經告訴她，和軍方溝通要展現溫柔的力量，因為這力量最堅定。面對2020年大選，劉世芳維持自己的步調，迎接挑戰。

(旺報 )