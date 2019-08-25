擦撞後，胡男下車查看對方車損，對被撞車輛車損處「按摩」，按壓撫摸數下之後就走回停車處駛離現場。（馮惠宜翻攝）

擦撞後，胡男下車查看對方車損，對被撞車輛車損處「按摩」，按壓撫摸數下。（馮惠宜翻攝）

這也太天真了！台中一名27歲的胡姓駕駛，日前清晨駕車外出找朋友，卻在東區東南街為閃避垃圾車擦撞到路邊停車的一輛自小客，他下車查看對方車損，對被撞車輛車損處「按摩」，按壓撫摸數下後，即開車駛離現場；待車主開車時發現車子板金凹陷疑似遭到擦撞報警，警方調閱監視器看到胡男這行為也不禁搖頭。

警方獲報後立即著手調閱監視器，很快就掌握相關車牌號碼以追出肇事的27歲胡姓駕駛人，胡男到案時稱自己當天駕駛車輛，於事故地點欲左轉，當時有輛垃圾車就停在路口，他為了閃避垃圾車才會擦撞路旁車輛，他下車查看發現對方車輛前保險桿凸起，但他趕著要去找朋友，因此沒有報案，直接將車輛開走等語。

警方從調閱的監視器中發現，胡姓駕駛左轉時不慎擦撞上路旁許姓車主自小客車，他下車查看對方車損，對被撞車輛車損處「按摩」，試圖將擦撞造成的凹凸處復原，按壓撫摸數下之後，胡姓駕駛走回停車處駛離現場，不但沒有留下聯絡資訊，也未報警處理。胡姓駕駛擦撞上路旁自小客車，光憑撫摸幾下絕無可能妙手回春，報警處理才是正確的處置方式，警方依規定舉發，愛車遭撞的許姓車主也再三感謝警方的認真辦案。

第三分局交通分隊蔡興邦表示：「胡姓駕駛因故擦撞上路旁車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，胡姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

(中時 )