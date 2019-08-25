颱風夜自小客車與台電工程車擦撞，車頭嚴重毀損。（廖素慧翻攝）

嘉義市消防局搶救失火的鐵工廠。（廖素慧翻攝）

白鹿颱風夜襲嘉義市，24日深夜文化路一處鐵工廠火警，消防局人員救火，台電工程車獲報趕往現場協助斷電途中，與一部自小客車擦撞，台電車撞出火花，消防局呼救加派人車搶救失火的台電車，2部車的駕駛負傷逃車，送醫急救後暫無大礙。

24日颱風夜嘉義市下起一陣陣雨，消防局119指揮中心於深夜11時41分許獲報，文化路722巷一處鐵工廠冒出濃煙，消防人車趕到現場滅火搶救，同時通知台電前往協助斷電。

台電工程車由趙姓司機開車趕往火災現場途中，於11時56分許在世賢路及文化路口，與1部白色自小客車擦撞，2車猛力撞擊後，台電工程車冒出火花，消防局獲知，緊急再調派德安分隊消防人車搶救失火的台電車。

警消初步了解，疑因天雨路滑、下雨影響晚上視線，加上台電工程車急於救火，與彭姓男子開的自小客車衝撞力道不小，以致2車受損不輕，趙男、彭男2人均受輕傷，逃車脫困，詳細肇事原因及責任尚待進一步調查釐清。

(中時 )