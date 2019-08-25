儘管菲律賓總教練吉奧期望國際籃總(FIBA)可以比照去年雅加達亞運模式，讓效力克里夫蘭騎士的克拉克生，再次披上菲律賓國家隊球衣出戰男籃世界盃，如今終於宣告夢碎，因為吉奧25日坦承，克拉克生確定無法代表菲律賓打世界盃。

克拉克生先前一直放在菲律賓19人大名單當中，但因FIBA規定，球員必須在16歲前取得他想效力國家的護照，可惜克拉克生並不符合這項規定，吉奧說：「國際籃總並沒有改變他們一開始的決定，我們只能接受現況，迎接挑戰。」

始終希望能替菲律賓男籃打球的克拉克生，去年雅加達亞運終於得償所願，出賽4場平均攻下26分，充分展現他的進攻破壞力，菲律賓也以第5收場，他在上季效力騎士的表現也算出色，平均每場拿下16.8分、3.3籃板及2.4助攻。

如今少了克拉克生助陣，世界盃跟塞爾維亞、義大利、安哥拉分在D組的菲律賓，想要晉級的難度很高，吉奧自我安慰表示，「面對那些隊伍我們完全處於下風，沒人比我更清楚菲律賓當前困境，但我們不會只是為了參加而參加的。」

(中時電子報)