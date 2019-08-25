印地安人林鐸的黑色球衣。（路透）

大聯盟在球員綽號周末穿上特製球衣，今年的球衣極為失敗而飽受批評，一方穿黑一方穿白。特別是白色球衣非常糟糕，字繡的顏色太淡，馬林魚左投陳偉殷前役也是穿這種白球衣，讓大家都看不清他的外號了。

陳偉殷的綽號是Weigh-in，「(金鶯隊時期)每次春訓要測重量(weigh-in)的時候，大家會一直叫我的名字，偉殷偉殷，久了就變成Weigh-in。我覺得這是蠻特別的一個綽號。」教練有意讓大家都上場秀一下球衣，陳偉殷前役也投了0.2局。

陳偉殷的外號由來你知道嗎？還有他最喜歡誰的外號呢？（MLB Taiwan臉書）

黑衣大谷翔平。（路透）

白色球衣的問題是讓太遠的球員糊成一團，轉播的球評看不到背號，打者也看不清投手。因此大聯盟要求投手戴上黑色帽子，其實一開始不要設計這種球衣就好了。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)說：「我全隊球員都變成外送牛奶的白衣人了。」

球迷更是一片罵聲，在家看轉播的都受不了，何況是現場看球的人。現場因為距離關係，白色球員變得更糊。特別是洋基與道奇系列賽被視為世界大賽前哨戰，有球迷不滿黑白球衣毀了觀賽氣氛。

黑衣人也沒好到哪去，有的黑衣野手遠看像是裁判，還可能形成保護色。小熊總教練麥登(Joe Maddon)說：「我從休息室看出去，黑衣球員跑到常春藤裡好像就消失了一樣。依我看來，最好的方法就是讓每一支球團設計自己專屬的球衣。」

(中時電子報)