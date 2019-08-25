現在直播行業興起，許多人會給自己喜歡的直播主斗內(贊助金)，與她聊天互動，而直播主也為了吸引人斗內，對粉絲有求必應。日前南韓一名直播主Hyeziu被粉絲告白，送她24萬顆氣球，約現金2300萬韓幣（約63萬元台幣）當禮物。讓Hyeziu一下子哭到臉變形、一下子瘋狂鞠躬道謝，甚至還立刻主動「賣身」為粉絲跳舞，樂不可支。

當時一名大陸粉絲加入Hyeziu的直播，大讚Hyeziu是他喜歡的類型。Hyeziu看到後回他一句「喜歡我就刷禮物吧～」，下秒畫面就刷出3萬顆氣球，驚呆Hyeziu。大陸粉絲還說，「這樣做很有可能被媽媽罵，但是他不怕。」並在直播結束的1小時內，狂刷24萬顆氣球，約2300萬韓幣，新台幣63萬元，讓Hyeziu機動尖叫「我不會是在做夢吧？非常謝謝你！」跳起來鞠躬、跳舞感謝。據悉這位粉絲是大陸某位土豪，難怪「錢」力無窮。

收到巨額斗內，Hyeziu落淚。(翻攝自 微博)

Hyeziu超激動。(翻攝自 微博)

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(中時電子報)