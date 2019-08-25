2020選戰白熱化，各界名人也紛紛表態支持的人選，其中，資深音樂人劉家昌老早表明自己是「韓粉」，絕對支持高雄市長韓國瑜競選總統，更經常為此開砲，引發議論，然劉家昌不受影響，今一早又在臉書po文挺韓，對於自己被扣「紅帽子」感到憤怒，還說不懂韓國瑜支持者心意的根本是「一群白內障」。

挺韓音樂人劉家昌今在臉書發文，表示自己在哈爾濱出身，然6歲時爸爸換穿難民的衣服跑了，臨走前喊了「共產黨來了」，而沒多久後劉媽媽被抓走了，一陣子後媽媽被放回來，然這不是最後一次，「前後鬥爭三次，我們已傾家蕩產」。

之後劉媽媽帶著4個孩子逃難到香港，再搭船去韓國找爸爸，「沒想到韓戰爆發，共產黨又來了」，全家好不容易團聚但又開始逃難，直到他考進政大，來到台灣，而劉家昌直呼「退出聯合國、與美斷交」是他認為的兩大國難，透露自己堅守台灣，為國服兵役，並且「在危難之際寫了梅花、中華民國頌，喚起同胞的愛國心，團結共同渡過難關」，強調有這樣經歷的自己才是「最有資格反共的人」，如今不從政、不從商，卻被扣紅帽子心有不平，直呼這些人根本是「瘋狗亂咬」。

劉家昌感嘆過去23個總統將中華民國完全邊緣化，重傷愛國人的心，「直到韓國瑜帶著旗海飄揚，感動了愛國人民的心」，認為這深層的感動不能被抹黑，更表示日子再苦無妨，「我們要有尊嚴的活」，而認為罵韓國瑜是草包的人，沒想想他單槍匹馬拿下高雄，「現在人民擁戴他選總統，你們卻看不懂，一群白內障」，調侃連賴清德都說了韓國瑜是百年罕見政治奇才了，卻有很多人還不懂，嗆聲：「2020會讓你們一大群真的草包，心服口服叫他一聲韓總統」。

(中時電子報)