國民黨2020總統大選提名人、高雄市長韓國瑜，近日因失言、私德等風波飽受外界抨擊。多份民調也顯示韓國瑜民調有下滑趨勢。黨內外開始竄起「換瑜」聲音。對此身為「換柱案」主角的前國民黨黨主席洪秀柱，受訪稱，對於換瑜，她直言「不可能」，認為「後勁太大了」。網友對於洪秀柱發言，紛紛留言「加油加油」、「柱姊真好樣，勇氣真令人佩服」。

鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲近期「計畫結盟」，是否牽動國民黨啟動「換柱2.0」，「換掉韓國瑜？」洪秀柱24日受訪時表示不可能，她強調，「換柱」的教訓還不夠嗎？國民黨已經透過一個正常的民主機制產生人選，不應該有第二種想法了，「郭、王都應該有智慧」。

洪秀柱斬釘截鐵說，「我覺得不可能啦，韓國瑜已經是確定的國民黨提名的人選。『換柱』的教訓還不夠嗎？」她說，我們不能夠讓這個制度受到徹底的破壞了，以後後勁太大了。

否則，任何一個提名人選，不管是總統也好、立法委員、市議員也好，「哪怕基層任何一個選舉，提名的人都會惶惶不安」，「不知道什麼時候民調稍有變化時就被換掉了」，這不是長久之計，會有後遺症的。

她也給韓國瑜一些衷心建議，指出韓國瑜現在要重視的是，一方面積極透過黨中央、一方面他自己個人努力的整合之外，怎麼樣凝聚基層的士氣，如何提出韓自己未來的願景，替國家開出一條正確的道路，來吸引群眾對的支持力量，這才是重要的。

網友對於洪秀柱相關發言，紛紛留言，「加油加油」、「柱柱姊終於說出內心的真話」、「柱姊真好樣，勇氣真令人佩服」、「柱姐加油」、「柱柱姐的精神是國民黨高層的人所學不來的」、「論忠黨愛國柱柱姐真的是楷模啊」。

網友在新聞留言評論。(圖/翻攝自 中時電子報臉書)

(中時電子報)