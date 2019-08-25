受白鹿颱風影響，今日有多班航班、航次停駛，目前國內線共取消66、延誤9架次，兩岸暨國際航線取消8、延誤19架次；船隻方面共有21航線，計159航次停航。另公路總局統計，目前轄區道路道路災情計5處，正在持續作業中，預計明日中午12點全數搶通。

民航局表示，受白鹿颱風影響，截至今日上午10點，國內線取消66、延誤9架次，兩岸暨國際航線取消8、延誤19架次。航港局則表示，今日共有21航線，計159航次停航。

公路總局表示，受颱風影響，共5處道路有土石坍方、邊坡鬆動情形，目前機具正在清理中，台8線109K大禹嶺路段、台8線148K華祿溪路段土石坍方，預計今日上午10點搶通；台23線21K東富公路，預計今日12點搶通；台20線170K、174K、178K利稻路段，預計今日下午5點搶通；台20線150K向陽路段，預計明日12點搶通。

(中時 )

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