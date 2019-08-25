大陸全國港澳研究會24日在深圳舉辦「重溫鄧小平同志關於香港問題的重要講話，維護以憲法和基本法為基礎的特別行政區憲制秩序」專題座談會，香港、澳門和大陸40多位專家學者出席。與會專家學者認為，重溫鄧小平同志重要講話，有利於正本清源，準確分析香港當前局面的根源，找到解決問題的辦法。當前香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面，走出困局，最重要的是要回到「一國兩制」的初心，要珍惜和維護以憲法和基本法為基礎的特區憲制秩序，止暴制亂，維護法治，守護家園。

中共黨媒《人民日報》25日報導，全國港澳研究會會長徐澤表示，鄧小平是「一國兩制」偉大構想的創立者，其有關「一國兩制」構想的系列重要講話，具有深刻的思想內涵和非凡的洞察力、預見性，至今仍然具有十分重要的現實指導意義。近期在香港發生了損害香港根本利益、危害國家根本利益的暴力活動，且長時間持續，如果任其蔓延發展，香港就有沈淪的危險。可以毫不誇張地說，這是一場是要守護「一國兩制」，還是要毀掉「一國兩制」的決戰。當此之際，大家有必要重溫鄧小平關於「一國兩制」的一系列重要講話，從中汲取辨析問題的智慧、戰勝困難的勇氣和開拓前行的動力。

「解決當前香港問題之道，必須在憲法和基本法共同構成憲制基礎的特別行政區憲制秩序上深化認識、凝聚共識，形成全社會維護法治、守護家園的堅強力量。」徐澤指出，對於要從根本上毀掉特別行政區憲制秩序、毀掉香港法治的犯罪活動，絕不能姑息，必須依法懲治。香港特區政府和社會各界要抓住粵港澳大灣區建設的重大機遇，凝神聚氣，和衷共濟，在當今百年未有之大變局中，排除干擾，再創輝煌。

大陸全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會副主任、全國港澳研究會副會長譚惠珠表示，鄧小平曾經說過「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了，這是不行的」。她指出，「一國兩制」、高度自治並非中央什麼都不管。香港發生自己解決不了的事情，或者屬於中央管理的事務，中央都可以出手解決，也必須出手解決，這是中央的權力，也是中央的責任。香港發生動亂，中央當然可以干預，干預就是要撥亂反正，讓「一國兩制」回歸正軌。駐軍是全面準確貫徹「一國兩制」原則的重要組成部分。

大陸全國港澳研究會副會長、香港中文大學社會學系榮休講座教授劉兆佳表示，鄧小平從居安思危和深謀遠慮的戰略高度，早就預見到回歸後香港內部和外部反華勢力聯手在香港製造動亂，並以此牽制中國崛起的可能性。為了應對那些可能出現的動亂，中央在設計香港特別行政區制度和制定香港基本法時已作出了相應的安排。中央在必要時可以出手平息香港的動亂，從而保障「一國兩制」的運行，維護香港和國家的安全和利益。當然，香港特別行政區能夠自行平息動亂，「港人治港」、高度自治便更能充分體現。

清華大學國家治理研究院院長、清華大學港澳研究中心主任王振民教授表示，香港絕大多數人內心深處贊同、滿意現在的「一國兩制」，珍惜香港的法治。暴力不僅毀掉個人的前程，而且將摧毀香港的憲制秩序和良好的法治，摧毀香港的「一國兩制」。長時間的街頭抗議乃至暴力衝突與繼續實行「一國兩制」的目標南轅北轍。只要回歸法治、回歸「一國兩制」，嚴格按憲法和基本法以及香港現行法律辦事，就一定能夠找到解決問題的良策。

參加座談會的其他專家也就維護香港「一國兩制」，維護國家主權、安全等相關話題，發表了自己的看法。

武漢大學副校長周葉中教授表示，要通過立法等方式切實落實特別行政區居民的憲法身份認同，通過激活特別行政區自身的法律制度等方式，強化「一國兩制」在特別行政區內部的保障機制。

澳門大學法學院駱偉建教授表示，香港居民的團結是防止和解決動亂的一個重要的條件。愛國愛港力量要團結起來，旗幟鮮明地反對和制止動亂。

綜合開發研究院常務副院長、全國港澳研究會副會長郭萬達表示，國家主權、安全和發展利益必然要求有一個長期繁榮穩定的香港，一個政治社會長期動蕩不安的香港本身就不符合乃至有損於國家主權、安全和發展利益。

(中時 )