台中市大坑風景區12條登山步道，近日豪大雨不斷，造成部分步道損壞、樹木倒塌等狀況，市府觀光旅遊局立前封閉派員搶修，大坑1號步道(0K＋000~0K＋300)預計12月底修復完成，大坑3號步道預計109年6月底修復完成，呼籲民眾登山依現場指示通行，以維護安全。

觀光旅遊局表示，市長盧秀燕上任後相當重視步道安全，除平日派員定時巡查，指示豪大雨過後立即派員仔細巡查每1條步道，並進行緊急處置，以免民眾登山發生危險。

近期豪雨造成大坑步道損壞的部分，大坑1號(0K＋000~0K＋300)及3號步道結構體損壞，影響通行安全，目前封閉維修中，大坑1號步道(0K＋000~0K＋300)預計12月底修復完成；大坑3號步道預計109年6月底修復完成，其餘零星坍方及樹木倒塌部分，已立即派工搶修恢復通行。

「登山首重安全！」觀旅局呼籲，雨天避免前往山區登山，雨後步道易有濕滑情形，要注意安全，相關步道封閉修繕最新資訊，民眾可至台中市風景區管理所網站查詢，並依現場指示通行，民眾勿擅闖，以維護安全。

(中時 )