豐沛的降雨導致山區宣洩不及，水流直接從高處沿著路面向下排出。（王昱凱翻攝）

白鹿颱風遠颺本島，中央氣象局已解除陸、海上颱風警報，但連三日大雨讓花蓮玉里赤科山道路遭坍方、落石以及泥流肆虐，多處道路被雨水匯集而成的泥流覆蓋，道路旁的水溝更是因水勢宣洩不及而漲高，幾乎溢出水溝堤面，此外土石大片滑落，阻斷交通，也增加施工難度。目前當地里長已聯繫鎮公所開始搶救。

赤科山擁有全台超過9成的金針花，滿山滿谷的花海如今卻遭到白鹿颱風帶來遭情蹂躪，不僅打擊當地觀光收益與農業經濟，就連山區道路也傳出各式災情。

根據當地居民指出，道路旁的山溝因雨勢來不及宣洩，水面漲高，幾乎要溢上路面，雨水也匯集成水流自高處沿著道路向山下流，山溝是大河，道路則快成為小溪了。

豪大雨量也導致部分山體滑落，造成坍方與落石，將路面幾乎掩埋，樹木也應聲而倒橫躺在馬路中央，加上一旁不斷有落石自高處滾落，險象環生，所幸並未傳出人員傷亡消息。

當地里長一早便向鎮公所請求支援，鎮長蔡秋龍隨即指示於今早7時自赤科山道路3公里路段向上搶修，務必在最短時間內將落石與坍方問題排除。

(中時 )