台中市為台灣重要竹筍產地，包含潭子區綠竹筍，以及太平區、北屯區麻竹筍，口感細緻、脆嫩、清甜，每年夏季盛產，多雨更有利竹筍生長，產量多且品質佳。市府農業局表示，颱風來襲，葉菜類易水傷受損、產量少，價格不穩定，竹筍、芽菜、根莖作物類較不受雨水影響，尤其目前竹筍價格合宜且品質優良，是消費者省荷包的最佳選擇。

農業局長蔡精強表示，近日多雨有利竹筍生長，台中所產竹筍口感細緻、脆嫩、清甜，推薦民眾可選購台中在地生產的優質竹筍。由於竹筍富含纖維質，澱粉含量少，不含膽固醇且熱量低，並具蛋白質、鈣、磷、鉀及多種維生素等營養成分，於炎熱的夏季中更有消暑、調節身體機能之效，是夏季入菜的好夥伴。

農業局強調，歡迎民眾一同品嚐台中竹筍的美好滋味，每天可在超市及傳統市場購買，如需訂購請洽潭子區農會(04-25344211)、太平區農會(04-22781148)或台中地區農會(04-22083899)。

(中時 )