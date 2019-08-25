財團法人黃昆輝教授教育基金會今天公布「國人媒體素養調查」，有2／3（65.9％）受訪者不認同「台灣媒體的專業表現良好」，57.8％認為新聞媒體是「社會主要亂源之一」。同時，78.4％認為學校媒體教育應強調「國家安全重於新聞自由」。

黃昆輝教授教育基金會8月11日至14日以中華電信台閔地區電話號碼簿建置的電腦資料庫（玉瑪系統）作為抽樣清冊，在各地區以「系統抽樣法」進行抽樣，共計完成有效樣本1070人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為正負3％。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝說，這次調查中，78.4％認為學校教育應強調「國家安全重於新聞自由」，11.3％認為應強調「新聞自由重於國家安全」，這顯示台灣民眾的危機意識抬頭。他認為，新聞自由是民主社會的核心產物，但當危及國家安全時，新聞自由就應該受到限制。

調查顯示，媒體處理日常新聞最需要改進的「查證不確實」（95.7％），學校媒體教育最應著重培養學生「分辨假訊息、假新聞」的能力。多數民眾對電視名嘴評價不好，受訪者認為他們是「立場鮮明的煽動者」、「譁眾取寵的表演者」都超過2／3。

調查指出，51.3％肯定媒體「具有監督政府的功能」，也有33.2％認為媒體「能補充學校教育不足」，但仍比不上「社會主要亂源之一」（57.5％）、「欠缺專業倫理」（51.5％）等負面評價。

對於電視及網路熱門的談話性節目，調查說，雖有過半受訪民眾肯定它「提供不錯的新聞分析」（57.5％）、「有助釐清真相」（49.2％），仍有超過5成民眾指它「言詞誇大聳動」（56.7％）、「立場鮮明、撕裂社會」（52.6％）。

資深媒體人楊憲宏說，這份調查卻顯示，幾乎百分百的民眾認為台灣媒體要改進，這是很強的警告，因為媒體常道聽塗說、不查證就將新聞發出去，愈來愈不獲信任。

(中時 )