中華職棒秘書長馮勝賢、前大聯盟球星王建民為了世界12強棒球賽，親自赴美觀察旅美台灣選手，今日兩人受邀為威廉波特少棒賽國際組冠軍賽開球，31年前馮勝賢隨著台中市太平國小少棒隊在威廉波特比賽拿下冠軍，舊地重遊讓他感嘆，「好像坐上時光機！」。

根據《中央社》報導，費城人小聯盟短期1A的20歲投手林鋅杰主場就在威廉波特，參訪前馮勝賢與威廉波特大會聯絡，希望能順便參觀這座當年他們奪冠的球場，沒想到賽會不但答應，還邀請擔任開球嘉賓。因此趁白天小聯盟沒比賽時，參觀世界少棒錦標賽的主球場與博物館，並受邀為國際組冠軍賽開球。

中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢（左）、前大聯盟球星王建民（右）24日在美國威廉波特的世界少棒錦標賽開球。（中央社資料照）

雖然當年馮勝賢不是陣中主力，3場比賽都沒上場，不過當他在博物館看見當年奪冠影片後，回憶瞬間湧上心頭，相隔31年再踏上草皮，馮勝賢說，「球場上的感覺，跟當年完全一樣。」台中市太平國小少棒隊1988年在威廉波特拿下世界少棒錦標賽冠軍，台灣在當年締造少棒、青少棒、青棒都奪冠的「三冠王」佳績。

兩人結束威廉波特行程後，下午就前往林鋅杰效力的短期1A威廉波特橫鋸隊球場，繼續緊湊的美國行程，同時王建民也趁機分享給所有旅美選手在小聯盟打拚的經驗。兩人會將觀察資訊彙整給中華隊總教練洪一中，目前包含曾在大聯盟出賽的王維中，台灣選手們都表達有意願為國家隊出賽。

中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢（右2）31年前代表台中市太平國小參加威廉波特世界少棒錦標賽，與外國小朋友合影留念。（中央社資料照）

中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢（前排左3）31年前代表台中市太平國小參加威廉波特世界少棒錦標賽，拿下冠軍。（中央社資料照）

(中時電子報)