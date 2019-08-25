對於亞馬遜、蘋果、臉書和Google等科技巨擘課稅問題，歐洲和美國的爭議愈來愈大，英國首相強生今天表示，必須對美國大型科技公司予以「公平且合理」課稅。

法國國會通過新銷售稅制，強制科技公司必須繳稅，即使這些公司的總部並不在法國，美國和法國為此爭吵不已。

英國在即將脫離歐盟，希望與華府建立雙邊關係之際，也計劃採取類似課稅行動。

強生（Boris Johnson）今天在與美國總統川普會談之前表示：「坦白說，我們必須對網路商業公平且合理課稅採取行動，在我們國家網路銷售規模是如此龐大。」

他說：「我們該如何做，都可以討論，對於相關模式作法，我願意聽取美國朋友們的意見。但我們必須行動，對他們公平課稅。」

法國立法目的是要彌平稅制差距，因為一些網路大公司在歐洲國家賺取巨大利潤，但幾乎不繳分毫稅金，只因為大公司將營運基地合法設在歐盟較小的會員國家。

法國已經表明，若國際協議達成，法國會撤銷此一課稅。法政府希望在2020年底前，包括所有經濟合作暨發展組織（OECD）成員國能達成國際協議。

英國政府7月間曾表示，計劃明年4月起，對科技大公司課徵2%的銷售稅。

(中央社)