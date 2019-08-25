英國首相強生（Boris Johnson）今天下令所有英國機場於2022年12月前，全面升級至最新的3-D行李掃描科技。

路透社和英國廣播公司新聞網（BBC News）指出，英國各部會首長表示，新科技將提升機場安檢、加快登機檢查速度，也可望終結目前登機行李內液體和筆記型電腦的限制。

這項設備類似醫院用的電腦斷層掃描（CT Scan），目前倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）已架設完成並展開測試。

新科技讓行李內容物更清晰，安檢人員還可放大、旋轉影像。

根據現行措施，旅客隨身行李內所攜帶的液體物品之容器，體積不可超過100毫升，且所有裝有液體的容器均得裝在長寬20公分的單一、透明塑膠袋供安檢人員檢查。

現行措施從2006年11月施行至今。英警當年查獲一樁將爆裂物暗藏飲料瓶中，企圖在多達10架飛機上引爆的陰謀，英國因此有3個月期間完全禁止乘客攜帶液體上機，之後才規定液體容器不得超過100毫升的限制。

而今天宣布的機場掃描科技更新計畫，強生表示，將省去旅客的麻煩，同時改善機場安檢。

強生說：「新科技讓進出英國機場比以往都要來得容易，如此一來，將強化英國機場的重要性，鞏固英國在全球貿易、旅遊、投資的樞紐地位。」

(中央社)