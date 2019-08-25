國民黨總統參選人韓國瑜近來遭內外夾攻，支持度明顯出現震盪。為了轉守為攻，內部策畫成立「防火牆小組」，加強文宣發言系統，國民黨選務人士說，內部開會建議韓國瑜未來只針對「總統級」問題做回應，若是「蘇貞昌以下」等提問，就不必回應。對此，網友紛紛表示「成功的開始」、「這樣就對，團結起來，口徑一致，拉下爛政府」、「不要阿貓阿狗的問題都要市長回答」。

韓國瑜近來發言被對手斷章取義炒作，導致民調出現波動。然而，黨中央和韓幕僚日前會商做出調整，韓國瑜發言將以回應蔡英文總統為主，韓國瑜若認為蔡講的不對要反駁，其餘議題將由選辦及發言人出面回應。此外，韓國瑜利用假日拚選戰勤跑地方拜廟聚集藍營士氣，維持熱度，選務人員認為，須進一步幫韓國瑜行銷國政、新聞包裝，讓他能在拜廟過程中因地制宜提出建設願景或端出牛肉，帶動議題。

對此，網友紛紛回應表示「成功的開始」、「這樣就對，團結起來，口徑一致，拉下爛政府」、「不要阿貓阿狗的問題都要市長回答」、「韓的對手就是蔡英文不是蘇貞昌甚至韓黑。蘇只會蹭韓來提升自己的存在感，韓不必也不需要隨之起舞，陳其邁亦然」、「這樣才有總統的格調高度 」。也有網友認為「看了國民黨選戰應對策略，有點用，但還是不會很有用，整體說來還是太被動，沒有看到『衝突點』，無法激發出群眾的熱情，這樣還是無法逆轉選情。韓應學習扁的『衝突、妥協、進步』，要製造衝突，擴大庶民與貴族的矛盾、站在軍公教的角度明確支持世代對抗」。

(中時電子報)