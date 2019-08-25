台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，上週首波偵結起訴13人，在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，明天（26日）將移審台北地院，北院將開庭審理，決定2人是否繼續羈押，2人迄今在押1個多月，能否交保，明天晚間就揭曉。

但據了解，2人因涉及最重為無期徒刑的貪汙罪，法官裁定羈押的可能性不低，且縱使裁定交保，交保金額也不會太低。

起訴指出，吳宗憲、張恒嘉2人自總統蔡英文2017年10月的「太平洋友邦之旅」專案起，即輪流擔任總統出訪的行政參謀，負責菸品團購事宜。

今年6月24日，吳宗憲將出訪的免稅品及菸品預購單，以LINE傳給國安局局本部、訓練中心、特勤中心及憲兵指揮部外，他還將菸品的價目表貼在「鳳中同學交流」、「8月一家人遊日本」等親友群組，另轉發給她的胞姊、劉姓、吳姓友人以及柯姓同學，邀約親友團購並要求：「不要多問」。

7月11日蔡總統出訪前，吳宗憲與張恒嘉討論機邊交貨事宜，傳LINE聯繫張恒嘉，通知已請華航空品處代組長黃川禎將菸品貨櫃放離專機相隔1個登機口，並傳送B9國賓門附近的照片，指另一登機口旁有車道口，不要放專機旁等內容；張恒嘉則回覆吳宗憲「給地勤拉，旁邊很多人看」。

7月19日下午2時許，張恒嘉收到預計機邊交貨的菸品照片後，傳LINE給吳宗憲：「真的誇張的多」；吳回覆：「比我想像的還多」。7月21日晚上7時許，吳宗憲再傳LINE給張恒嘉：「哥這次托運行李有點複雜，回寓所後，我建議我先負責在餐廳發放行李，免稅商品跟菸的部分，麻煩你跟駕駛幫我先丟進健身庫房上鎖，我完成行李發放後再去處理，麻煩你了」。

7月22日，蔡總統返國，張、吳以5輛公務車接運菸品，被檢調攔下查扣，並約談2人到案，翌日訊後聲押獲准迄今。

(中時 )