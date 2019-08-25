翻攝自youtube

全台最老YouTuber高齡86歲的「快樂嬤」於昨天(8/24)不幸病逝，孫女快樂姊劉瑩惟在粉絲團悲痛PO文，「阿嬤死了，在一個風雨交加的夜，她真真實實的離開了我們，再也不會回來」，讓20萬粉絲看了鼻酸，紛紛留言感謝快樂嬤帶給大家的歡樂與正能量。而快樂嬤最後一個影片中，與孫女一起出外踏青，講講過去心中的遺憾，回顧阿嬤帶給這世界的歡笑。

快樂嬤金句：

1.快樂嬤10歲就出來賺錢，一直賺拚命賺，做到爸爸生病還在做，「從他去世那天，我就一直等他託夢，但他都沒回來」、「賺再多錢也喚不回爸爸」。

2.現在就只能想念爸爸，快樂嬤：「活著時多陪伴才重要，爸爸一定還在氣我不夠孝順」。

3.有的人煩惱小孩，從黑髮煩惱到白髮，快樂嬤：「照顧好自己就是孝順」。

4.中秋團圓要到了，你要要吃什麼嗎？快樂嬤：「什麼都好，有人陪伴就很好了」。

5.快樂嬤：「以前的我不懂珍惜，沒有像你一樣」，才會現在連一張和家人的合照都沒有。

對此，網友們看了影片，紛紛落淚，「哭了，快樂嬤脫離洗腎的痛苦，阿公來接阿嬤了」、「我真的看不下去，眼淚會止不住，沒見到我阿嬤最後一面是永遠的遺憾永遠的痛，喜歡看妳的影片可以想自己跟阿嬤相處的樣子」、「很喜歡快樂嬤，喜歡看他煮菜，還有笑開懷，祝阿嬤一路好走，與阿公團聚」。

翻攝自 6YingWei快樂姊Youtube

(中時電子報)