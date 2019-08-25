麻衣身材火辣，曾代言過內衣。(圖／本報系資料照)

麻衣和王泉仁豪門婚變鬧了2年，日前爆已在海外離婚，兒子也擬改姓「佐藤」，麻衣除了孩子養育費，一毛也沒多拿，之前還傳王泉仁有給50萬家用，最後也證實是謠言，對於離婚傳聞，王文洋以「沒有的事」否認，不過婚姻早名存實亡的麻衣，獨自撫養兒子，看似從豪門變為平民，但其實家境還算優渥的她，加上過去在演藝圈收入，不至於讓孩子吃苦。

麻衣婚後就淡出演藝圈，不過從台灣出道的她，因為外型甜美、身材火辣，擁有不少死忠粉絲，後來還紅回日本，和小淳（田村淳）一起主持節目，全盛時期有3個電視節目、1個廣播節目，月收入高達新台幣150萬，加上她的爸爸據傳是前電視台業務高層，家境不算差，因此她雖然沒在演藝圈了，也不至於讓兒子吃苦。

而麻衣嫁進王家變豪門媳後，也沒過著奢侈貴婦生活，照顧兒子也是親力親為，沒找保母幫忙，低調的她現帶兒子回日本定居，過得簡樸會自己下廚，並當兒子的鋼琴老師，盡力當個稱職好媽媽。

(中時電子報)