輕颱「白鹿」遠離，今（25）日上午已登錄大陸福建，但受到其外圍環流雲系影響，東半部及南部地區仍持續有短暫陣雨及雷雨，中央氣象局上午已針對台東在內等8縣市發布豪大雨特報，中部以北地區亦有午後雷陣雨。明天之後天氣逐漸好轉，降雨主要在東南部及恆春半島，周四（29日）以後，因高壓勢力減弱，降雨才會轉趨明顯。

氣象局預報員官欣平表示，受到颱風殘存雲系及大環境偏南風、西南風影響，今東部及南部仍有短暫陣雨及雷雨，又以靠近台東、恆春半島雨勢較明顯，中部山區及苗栗以北平地則有午後雷陣雨發生。

氣象局上午發布豪大雨特報指出，台東縣山區有局部大雨或豪雨，台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、澎湖及金門等縣市亦有局部大雨發生機率。

官欣平表示，明天天氣好轉，但受風向偏南風影響，東南部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地方則恢復為午後雷陣雨天氣型態，周二（27日）、周三降雨再減少，午後雷陣雨區域將限縮至山區；周四以後由於高壓勢力減弱，台灣受低壓帶影響，東部及南部降雨才會轉趨明顯，午後雷陣雨範圍亦再擴大。

(中時 )