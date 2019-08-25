◎霧峰玉玲河粉 夏日來一碗最開胃

炎炎夏日，一碗又酸又辣的河粉最開胃！位於台中市霧峰區的「玉玲越南小吃」，老闆娘秉持道地越南口味，鮮甜的湯頭喝來清爽，想要多辣、多酸都能自己調味，幾年前從一個小小的攤位做起，現在已擴大到小餐館模式，每到吃飯時間總吸引大批饕客品嘗。

◎享受家鄉滋味 越南學子吃成老主顧

雲林縣虎尾科技大學旁的「肉圓伯」雖名為肉圓，但河粉也是學生青睞的美味，老闆詹岳霖放棄北部高薪工作返鄉開小吃店，因為雇請移工看護協助照顧長輩，學得道地的越南口味河粉，不少越南學生吃成老主顧，常常到店享受家鄉的滋味。

◎越南鮮牛肉河粉 肉嫩粉滑湯頭讚

區運越南河粉美食位於新北市板橋區的中華電信板橋會館附近，過去一度以爆乳越南姊妹花攻占媒體版面，雖然後來店面易主，但道地越南好味道不減，尤其招牌菜之一的鮮牛肉河粉，肉質鮮嫩、河粉滑順，湯頭更是甘美，散發濃濃九層塔香，深受客人喜愛。

◎泰式鮮蝦炒河粉 酸辣甜好滋味

提到河粉，台灣人多半會聯想到越南的湯河粉，熱騰騰的湯水澆上生牛肉，清甜滋味讓人垂涎三尺。但其實泰國也有河粉，尋常泰式河粉出現在一般傳統市場以及水上市場，是相當受歡迎的平民美食，現在在大溪也吃得到。

◎滿足上班族的胃 明亮越式應有盡有

位在台北捷運永春站旁巷子內的「明亮越式」，每到中午店內總是擠滿上班族，道地的越南口味，眾多選擇連吃一個禮拜都不會膩。

◎後山來的牛肉河粉 吃了一秒飛越南

越南華僑吳清雲在台東市賣了14年的越南河粉，道地口味讓許多新住民吃了回味從三，在好姐妹嘴饞要求下，吳清雲放下多年基礎，和丈夫遠從後山來到陌生的嘉義縣大林鎮開店，短短4個多月，「金發越南美食家」不只再次打響自家生牛肉河粉招牌，還成了當地新住民和外籍移工重溫家鄉味的熱搜餐廳。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)