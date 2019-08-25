秋天氣侯怡人，是旅遊的好季節，今日是2019台灣國際旅展最後一天。由於近期韓幣大貶值，正是旅韓好時機，多家旅行社趁機推出韓國促銷商品，如易飛網推8988元韓國三日自由行、東南旅行社韓國賞楓假期9888元起，四日遊機加酒也只要9999元起。

近期由於日韓貿易戰、中美貿易戰等影響，韓幣一路貶值，比照三個月前，若兌換新台幣5萬元，如今足足增加一張愛寶樂園門票與一趟汗蒸幕的費用，正是旅韓好時機。

抓準此商機，多間旅行社推出韓國促行遊程。易飛網推出首爾三日自由行8988元起（含稅），還可中秋出發免請假、釜山三日遊11888元起（含稅），現場報名美人折300元、戲雪趣韓國五日遊9500元起（含稅），第二人再折1000元。

易遊網表示，近期韓國團下殺，五日遊含稅只要6500元起，另韓亞航空也有促銷機票，首爾含稅6120元起，就易遊網上訂單來看買氣良好。

東南旅行社表示，近期正在做韓國產品促銷，以賞楓期9月下旬到10月區間，之前平均售價約12888元起的商品，現在促銷價只要9888元起，現省3000元，部分商品還有兩人同行優惠，最高第二人可省5900元。韓國自由行商品近期詢問度增加一成，因此也推出韓國四日自由行機加酒套組，只要9999元起，旅客還可自行決定是否延長天數。

雄獅旅行社則表示，趁著韓幣貶值推出系列促銷團，包括走訪樂天世界樂園、前進首爾米其林三星推薦的北村韓屋村景點4日，最低只要7999元起；雪嶽山、南怡島戶外深呼吸6日，最低8999元起；還有釜山慶洲特惠4日也只要9388元起，通通萬元有找。

(中時 )