白鹿颱風遠離本島，但雨勢卻造成花蓮部分地區因雨成災，多處省道、縣道及橋樑實施管制與封閉。根據縣政府截至早上8時道路資訊指出，目前省道尚有1處封閉；縣道則有5段實施封閉處理；橋樑5處實行封橋管制；鐵路則在今日全面恢復正常運行。

省道部分，台8線116.5公里至168.7公里（大禹嶺至天祥路段）實施預警性封閉，預定將於正午前解除，其餘路段，包含花蓮、玉里至南澳路段道路經公路局巡察後路況皆正常。

縣道目前尚有4處實行封閉處理，分別為，吉利潭聯外防汛道路；玉里鎮往加賀屋方向道路不通；花64線落石封路、口港村網長虹橋產業道路封路；縣道193線79.5公里因落石封閉；193線23公里至31公里處預警性封閉。

五處橋樑因溪水暴漲暫時封橋，包含，萬榮鄉馬遠橋、富里鄉阿眉溪橋、卓溪鄉崙天大橋及藤寮溪橋、瑞穗復興村8號橋。

鐵路經台鐵搶修後今日以全線恢復通行。

(中時 )